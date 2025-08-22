Скидки
Первый тизер-трейлер второго сезона аниме по Devil May Cry
Аудио-версия:
Netflix опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона аниме по Devil May Cry. В ролике можно увидеть Данте и Вергилия, которые сражаются друг с другом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix.

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Второй сезон выйдет в 2026 году.

