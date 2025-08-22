Вышел первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell от Netflix — премьера 14 октября
Компания Netflix опубликовала первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch. В ролике показали Сэма Фишера в его узнаваемом виде.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сценаристом проекта выступил Дерек Колстад, один из создателей франшизы «Джон Уик». Фишера озвучил голливудский актер Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере.
Премьера Splinter Cell: Deathwatch состоится 14 октября только на Netfix.
