Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Вышел первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell от Netflix — премьера 14 октября

Вышел первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell от Netflix — премьера 14 октября
Компания Netflix опубликовала первый тизер-трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch. В ролике показали Сэма Фишера в его узнаваемом виде.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сценаристом проекта выступил Дерек Колстад, один из создателей франшизы «Джон Уик». Фишера озвучил голливудский актер Лив Шрайбер. Splinter Cell расскажет о профессиональном шпионе Сэме Фишере.

Премьера Splinter Cell: Deathwatch состоится 14 октября только на Netfix.

