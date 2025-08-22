Хоррор «Верни её из мёртвых» вышел в российских онлайн-кинотеатрах

С сегодняшнего дня хоррор «Верни её из мёртвых», который сняли братья Филиппу, режиссёры «Два, три, демон, приди!», доступен в российских онлайн-кинотеатрах.

Фильм вышел на «Кинопоиске», Okko и «Иви». Его официальная премьера в России состоялась ещё в конце мая одновременно со всем миром.

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). В главных ролях также снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер и другие.