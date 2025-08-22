Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Верни её из мёртвых» вышел в российских онлайн-кинотеатрах

Хоррор «Верни её из мёртвых» вышел в российских онлайн-кинотеатрах
Комментарии

С сегодняшнего дня хоррор «Верни её из мёртвых», который сняли братья Филиппу, режиссёры «Два, три, демон, приди!», доступен в российских онлайн-кинотеатрах.

Фильм вышел на «Кинопоиске», Okko и «Иви». Его официальная премьера в России состоялась ещё в конце мая одновременно со всем миром.

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). В главных ролях также снялись Билли Бэррэтт, Ольга Миллер и другие.

В России (в рамках предсеансного обслуживания) показывают другой хоррор, который снял Зак Креггер
Фильм ужасов «Орудия» вышел в кинотеатрах России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android