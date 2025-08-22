Культовый режиссёр Вуди Аллен посетит Московскую международную неделю кино

На официальном сайте Московской международной неделе кино сообщается, что мероприятия в этом году, помимо сербского режиссёра Эмира Кустурицы и актёра Марка Дакаскоса, посетит и культовый режиссёр Вуди Аллен.

Неделя кино в Москве будет проходить с 23 по 27 августа. Обещают также встречи с российскими и зарубежными кинематографистами.

С 24 по 25 августа в пространстве TAU на Кинозаводе «Москино» в рамках деловой программы Московской международной недели кино пройдут встречи и автограф-сессии с артистами, режиссёрами, сценаристами и другими ведущими деятелями российского и зарубежного кинематографа.

Одной из важнейших работ Вуди Аллена стала фильм «Энни Холл», которая получила четыре премии «Оскар». В 1979 году он выпустил «Манхэттен», ещё одну знаковую работу, привлёкшую внимание критиков. В 2014 году режиссёру была вручена почётная премия «Золотой глобус» за жизненный вклад в мировое киноискусство.