Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Культовый режиссёр Вуди Аллен посетит Московскую международную неделю кино

Культовый режиссёр Вуди Аллен посетит Московскую международную неделю кино
Аудио-версия:
Комментарии

На официальном сайте Московской международной неделе кино сообщается, что мероприятия в этом году, помимо сербского режиссёра Эмира Кустурицы и актёра Марка Дакаскоса, посетит и культовый режиссёр Вуди Аллен.

Неделя кино в Москве будет проходить с 23 по 27 августа. Обещают также встречи с российскими и зарубежными кинематографистами.

С 24 по 25 августа в пространстве TAU на Кинозаводе «Москино» в рамках деловой программы Московской международной недели кино пройдут встречи и автограф-сессии с артистами, режиссёрами, сценаристами и другими ведущими деятелями российского и зарубежного кинематографа.

Одной из важнейших работ Вуди Аллена стала фильм «Энни Холл», которая получила четыре премии «Оскар». В 1979 году он выпустил «Манхэттен», ещё одну знаковую работу, привлёкшую внимание критиков. В 2014 году режиссёру была вручена почётная премия «Золотой глобус» за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android