В WhatsApp добавили функцию автоответчика

По данным издания WABetaInfo, в бета-версии WhatsApp 2.25.23.21 для Android появилась новая полезная функция. Это автоответчик, который позволит оставлять голосовые сообщения, если собеседник не ответил на вызов.

Пользователи могут выбрать удобный интервал, чтобы следить за вызовами в наиболее подходящее время. В назначенное время WhatsApp отправит уведомление с именем звонящего, его фотографией и прямой ссылкой на чат, чтобы пользователи могли быстро перезвонить, когда им будет удобно. Эта функция имитирует работу традиционной голосовой почты, позволяя пользователям оставлять сообщения, если на звонок не отвечают.

Фото: WABetaInfo

Когда опция станет доступной для всех пользователей, пока вопрос.