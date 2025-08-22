Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Следующие фильмы DC не выйдут в онлайне так же быстро, как «Супермен»

Следующие фильмы DC не выйдут в онлайне так же быстро, как «Супермен»
Комментарии

В недавнем интервью режиссёр Джеймс Ганн рассказал, что новые фильмы DC не выйдут в онлайне так же быстро, как это произошло с «Суперменом». Ленту про Человека из стали Ганн решил выпустить раньше из-за старта второго сезона «Миротворца».

По словам Ганна, он не хочет, чтобы люди привыкали к формату, когда фильм выпускают даже меньше чем через два месяца после старта проката, особенно успешного проката.

В следующие разы прокат будет длиннее. Не хочу, чтобы люди к такому привыкали. Только из-за «Миротворца» я позволил выйти фильму в цифре сейчас.

К слову, первая серия второго сезона «Миротворца» вышла сегодня утром и доступна для просмотра.

Новый сезон шоу уже можно начать смотреть
Стартовал второй сезон сериала «Миротворец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android