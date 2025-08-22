Скидки
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Сериал Голяк, 7-й сезон (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Седьмой сезон сериала «Голяк» стартует 25 сентября — трейлер
Конгломерат Sky опубликовал дебютный трейлер седьмого сезона сериала «Голяк». Шоу стартует уже 25 сентября в Великобритании. Это будет финальный сезон шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky.

Сюжет сериала повествует о мелком воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету. В седьмом сезоне герои «бросят вызов старым врагам» и «воссоединятся с давно забытыми членами семьи».

Главные роли в шоу исполняют Джозеф Гилган («Отбросы»), Том Хэнсон («Нарушители») и Аарон Хеффернан («Атланта»). Шоураннером выступил Дэнни Броклхерст — один из создателей популярного сериала «Бесстыжие».

