Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала «Олдскул» про учителя из СССР в современной школе

Вышел трейлер сериала «Олдскул» про учителя из СССР в современной школе
Комментарии

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер сериала «Олдскул». Ранее создатели шоу выпускали только его тизер, теперь же есть полноценный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет сериала расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР». На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе – всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Папаши»).

Премьера состоится 1 сентября на START и Premier.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android