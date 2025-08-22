Вышел трейлер сериала «Олдскул» про учителя из СССР в современной школе

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер сериала «Олдскул». Ранее создатели шоу выпускали только его тизер, теперь же есть полноценный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сюжет сериала расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР». На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе – всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Папаши»).

Премьера состоится 1 сентября на START и Premier.