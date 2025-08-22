Итоги второго дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: m0NESY и kyousuke победили

В Эр-Рияде завершился второй день крупного турнира Esports World Cup 2025. Стартовали первые матчи четвертьфиналов, а также доигрывались последние матчи первого раунда плей-офф в формате best-of-3. В отличие от первого дня, 21 августа, все фавориты одержали победу.
Во второй день было сыграно четыре матча: два последних игры первого раунда и два четвертьфинала. Оставшиеся две встречи четвертьфиналов пройдут 22 августа.
Результаты второго дня Esports World Cup 2025:
- TYLOO 0:2 Vitality;
- The MongolZ 2:1 3DMAX;
- MOUZ 2:1 Virtus.Pro;
- G2 0:2 Falcons.
В первом раунде пара российских киберспортсменов, выступающих за Falcons, одержала победу над G2 и прошла в четвертьфинал, а российская команда Virtus.Pro проиграла MOUZ и вылетела на первой стадии. Монголы не без труда победили французскую команду 3DMAX, а грозные Vitality разгромили китайских киберспортсменов из TYLOO.
Таким образом, турнир покидают TYLOO, 3DMAX, Virtus.Pro и G2.
Дальше проходят Vitality, The MongolZ, MOUZ и Falcons.
Также 22 августа будут сыграны оставшиеся четвертьфиналы:
- HEROIC — Aurora (17:30 по МСК);
- Falcons — MOUZ (20:45 по МСК).
Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн.