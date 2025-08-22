Скидки
Появились свежие кадры пятого сезона «Убийств в одном здании»
Hulu опубликовала свежие кадры пятого сезона сериала «Убийства в одном здании». На них среди прочих можно увидеть Кристофа Вальца («Бесславные ублюдки»).

Свежие кадры нового сезона

Фото: Hulu

Сюжет сериала повествует о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. В новом сезоне тройка детективов расследует свежее дело, где при загадочных обстоятельствах погибает местный житель, а вокруг нет никаких значимых улик.

Главные роли в шоу исполняют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Пятый сезон «Убийств в одном здании» начнут показывать с 9 сентября.

