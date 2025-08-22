В Call of Duty: Black Ops 7 не будет уровней сложности — впервые в серии

Студия Treyarch поделилась новыми деталями Call of Duty: Black Ops 7 — новой части культовой серии. Как оказалось, в сюжетной кампании шутера впервые в серии вообще не будет уровней сложности.

Как объяснили разработчики, это решение связано с тем, что игру можно будет пройти в кооперативе до четырёх человек. В результате создатели отказались от создания уровней сложности и придумали гибкую систему, которая адаптируется под количество игроков в сессии.

Сложность встроена в Black Ops 7. Мы создали сюжетную кампанию как для одиночек, так и для отрядов из четырёх человек. Мы хотели, чтобы миссии были подходящими для всех игроков, чтобы режим был весёлый, но при этом достаточно сложный для двоих, троих или четверых человек.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и в подписке Game Pass. Полноценная презентация игры состоится на большом ивенте COD: Next в сентябре.