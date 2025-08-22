Скидки
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Сервис Google Meet (Гугл Мит) — 22 августа не работает, не включается, что говорят в Роскомнадзоре, график сбоев

В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе сервиса Google Meet в России
Комментарии

22 августа жители России пожаловались на работу Google Meet — программы для интернет-звонков. Жалобы наблюдаются на территории всей страны: у пользователей не загружается сайт и приложение, многие жалуются на вечную загрузку.

График сбоев в работе Google Meet в РФ

График сбоев в работе Google Meet в РФ

Фото: Downdetector.su

Тем временем в Роскомнадзоре уже прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили, что не принимали ограничительных мер к сервису, и программа должна работать в России в штатном режиме.

Ранее в России уже отключили аудио и видеозвонки в популярных мессенджерах WhatsApp и «Телеграм». После этого многие жители страны начали пользоваться альтернативными сервисами, включаю Google Meet. В самой компании пока не комментировали ситуацию.

