В Роскомнадзоре прокомментировали сбои в работе сервиса Google Meet в России

22 августа жители России пожаловались на работу Google Meet — программы для интернет-звонков. Жалобы наблюдаются на территории всей страны: у пользователей не загружается сайт и приложение, многие жалуются на вечную загрузку.

График сбоев в работе Google Meet в РФ Фото: Downdetector.su

Тем временем в Роскомнадзоре уже прокомментировали ситуацию. В ведомстве заявили, что не принимали ограничительных мер к сервису, и программа должна работать в России в штатном режиме.

Ранее в России уже отключили аудио и видеозвонки в популярных мессенджерах WhatsApp и «Телеграм». После этого многие жители страны начали пользоваться альтернативными сервисами, включаю Google Meet. В самой компании пока не комментировали ситуацию.