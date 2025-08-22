Disney пытается вернуть в кино зумеров — студия работает над новыми франшизами

Издание Variety опубликовало колонку, посвящённую студии Disney. Одна из крупнейших студий Голливуда, кажется, начала пересматривать свой подход к производству фильмов и сериалов.

По данным журналистов, топ-менеджеры Disney дали задание создавать проекты для мужской аудитории от 13 до 28 лет — для зумеров. Речь идёт об оригинальных фильмах: в первую очередь о приключениях, хоррорах и хэллоуинском кино — молодая аудитория якобы очень устала от спин-оффов, ремейков и перезапусков популярных франшиз.

Несмотря на это, сотрудники Disney также начали работу над продолжением «Пиратов Карибского моря». Как ранее сообщали инсайдеры и продюсер франшизы Джерри Брукхаймер, компания хочет вернуть Джонни Деппа к главной роли с помощью приятных денежных бонусов и достойного его персонажа сценария. Судя по всему, в компании всё ещё верят в эту серию фильмов.

Интересно, что в 2025 году DIsney выпустила комедию для всей семьи и конкретно зумеров — «Лило и Стич». Лента выступила ремейком оригинального мультфильма из начала 2000-х и собрала в прокате более $ 1 млрд, сейчас это второй самый успешный фильм после китайского хита «Нэчжа побеждает Царя драконов».