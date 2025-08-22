EliGE покинул основную команду FaZe Clan по CS 2

Американский киберспортсмен Джонатан EliGE Яблоновски больше не является частью основного состава FaZe Clan по CS 2. Официальное заявление об этом было опубликовано в социальных сетях организации.

Как сообщается в посте, решение было принято совместно обеими сторонами. В тексте также указано, что EliGE останется в клубе, пока руководство будет рассматривать возможные варианты на будущее.

EliGE стал частью FaZe Clan в январе 2025 года. Вместе с командой он занял четвёртое место на турнире PGL Cluj-Napoca 2025 и третье место на PGL Bucharest 2025. На BLAST.tv Austin Major 2025 состав FaZe остановился на стадии топ-8.

Состав FaZe Clan на данный момент:

Ховард rain Найгард;

Финн karrigan Андерсен;

Давид frozen Чернянский;

Хельвийс broky Сауканц.