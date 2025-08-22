Скидки
EliGE покинул основную команду FaZe Clan по CS 2

EliGE покинул основную команду FaZe Clan по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Американский киберспортсмен Джонатан EliGE Яблоновски больше не является частью основного состава FaZe Clan по CS 2. Официальное заявление об этом было опубликовано в социальных сетях организации.

Как сообщается в посте, решение было принято совместно обеими сторонами. В тексте также указано, что EliGE останется в клубе, пока руководство будет рассматривать возможные варианты на будущее.

EliGE стал частью FaZe Clan в январе 2025 года. Вместе с командой он занял четвёртое место на турнире PGL Cluj-Napoca 2025 и третье место на PGL Bucharest 2025. На BLAST.tv Austin Major 2025 состав FaZe остановился на стадии топ-8.

Состав FaZe Clan на данный момент:

  • Ховард rain Найгард;
  • Финн karrigan Андерсен;
  • Давид frozen Чернянский;
  • Хельвийс broky Сауканц.
FaZe уже вылетели с турнира EWC 2025, но Falcons с Монеси и Куосуке идут вперёд к цели
Итоги второго дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: m0NESY и kyousuke победили
