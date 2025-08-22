Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Netflix вышел мультсериал «Короче говоря» от создателя «Коня БоДжека»

На Netflix вышел мультсериал «Короче говоря» от создателя «Коня БоДжека»
Аудио-версия:
Комментарии

22 августа состоялась премьера мультсериала «Короче говоря» — нового оригинального проекта Netflix. Все 10 эпизодов уже можно посмотреть с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет шоу рассказывает сразу о нескольких годах жизни неблагополучной семьи. Герои должны будут преодолеть длительные поездки и попытаться не рассориться друг с другом окончательно. Жизнь конфликтующих двух братьев и сестры будет показана в трёх временных линиях.

Создателем «Короче говоря» выступил Рафаэль Боб-Ваксберг — автор знаменитого мультсериала «Конь БоДжек». Проект получил 87 баллов на агрегаторе Metacritic: критики хвалят сериал за меланхоличную атмосферу, проработанных персонажей и необычный визуальный стиль.

Материалы по теме
Трогательный сериал о родах и насилии. Впечатления от «Дыши»
Трогательный сериал о родах и насилии. Впечатления от «Дыши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android