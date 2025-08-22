Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа 15 ноября — трейлер

Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа 15 ноября — трейлер
Комментарии

Студия Battlestate Games объявила дату выхода игры Escape from Tarkov из раннего доступа. Официальный релиз версии 1.0 состоится 15 ноября на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

В трейлере глава студии Никита Буянов печатает код, а в конце показывает дату выхода игры. Таким образом, шутер выйдет спустя восемь лет раннего доступа — он открылся в 2017 году. Видеоигра также появится в Steam.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. За время раннего доступа по вселенной игры появился ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Он представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.

О другом популярном шутере
Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету
Battlefield 6 великолепна: обязательно сыграйте в бету
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android