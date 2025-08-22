Escape from Tarkov выйдет из раннего доступа 15 ноября — трейлер

Студия Battlestate Games объявила дату выхода игры Escape from Tarkov из раннего доступа. Официальный релиз версии 1.0 состоится 15 ноября на ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.

В трейлере глава студии Никита Буянов печатает код, а в конце показывает дату выхода игры. Таким образом, шутер выйдет спустя восемь лет раннего доступа — он открылся в 2017 году. Видеоигра также появится в Steam.

Escape from Tarkov — хардкорный шутер, который завоевал любовь миллионов геймеров. За время раннего доступа по вселенной игры появился ещё один проект — Escape from Tarkov: Arena. Он представляет собой отдельный шутер, в котором игроки сражаются друг против друга на закрытых аренах.