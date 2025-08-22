FaZe подписали jcobbb в состав Counter-Strike 2

21-летний польский киберспортсмен Якуб jcobbb Пьетрушевский, ранее выступавший за Betclic, присоединился к FaZe Clan. Его подписание призвано внести свежую кровь в команду, которая сталкивается с трудностями после возвращения с летнего перерыва, не сумев пройти далеко на турнирах IEM Cologne, BLAST Bounty Season 2 и EWC.
jcobbb заменит EliGE.
Пьетрушевский начал свою карьеру в HLTV в середине 2022 года с командой yologang420, затем перешёл в 9INE в ноябре 2023-го, где встретился с такими командами, как BIG, FORZE и BetBoom. В ноябре 2024 года он подписал контракт с Betclic, где показал себя с лучшей стороны, набрав рейтинг 1.13. В своём дебюте на высшем уровне, на турнире PGL Bucharest, он помог Betclic победить Astralis и The MongolZ.
Теперь благодаря jcobbb средний возраст состава FaZe, самого старого в топ-10, снизится до 28,4 года. FaZe делают ставку на будущее, добавив перспективного игрока в их состав.
Текущий состав FaZe:
- Якуб jcobbb Пьетрушевский;
- Хельвийс broky Сауканц;
- Давид frozen Чернянский;
- Финн karrigan Андерсен;
- Ховард rain Найгард.