FaZe подписали jcobbb в состав Counter-Strike 2

21-летний польский киберспортсмен Якуб jcobbb Пьетрушевский, ранее выступавший за Betclic, присоединился к FaZe Clan. Его подписание призвано внести свежую кровь в команду, которая сталкивается с трудностями после возвращения с летнего перерыва, не сумев пройти далеко на турнирах IEM Cologne, BLAST Bounty Season 2 и EWC.

jcobbb заменит EliGE.

Пьетрушевский начал свою карьеру в HLTV в середине 2022 года с командой yologang420, затем перешёл в 9INE в ноябре 2023-го, где встретился с такими командами, как BIG, FORZE и BetBoom. В ноябре 2024 года он подписал контракт с Betclic, где показал себя с лучшей стороны, набрав рейтинг 1.13. В своём дебюте на высшем уровне, на турнире PGL Bucharest, он помог Betclic победить Astralis и The MongolZ.

Теперь благодаря jcobbb средний возраст состава FaZe, самого старого в топ-10, снизится до 28,4 года. FaZe делают ставку на будущее, добавив перспективного игрока в их состав.

Текущий состав FaZe:

Якуб jcobbb Пьетрушевский;

Хельвийс broky Сауканц;

Давид frozen Чернянский;

Финн karrigan Андерсен;

Ховард rain Найгард.