Вышел русский трейлер 3-го сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — премьера 8 сентября

Компания «Амедиатека» представила русскоязычный трейлер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Премьера шоу состоится 8 сентября. Продолжение также будут показывать в России — на стриминговом сервисе «Амедиатека».

Видео доступно во VK-группе AMEDIATEKA. Права на видео принадлежат AMC.

В третьем сезоне Кэрол и Дэрил продолжают свой путь к дому и своим близким. Пока они изо всех сил пытаются найти дорогу обратно, путь уводит их всё дальше в сторону далёких земель с «постоянно меняющимися и незнакомыми условиями». Продолжение сериала будет происходить в Испании, когда сюжет прошлых сезонов разворачивался во Франции.

Канал AMC уже продлил «Дэрила Диксона» на четвёртый сезон — он вновь развернётся в Испании и завершит сюжет сериала. При этом исполнитель главной роли Норман Ридус намекал ранее, что на этом история его персонажа не закончится.