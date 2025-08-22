Стартовали съёмки криминального сериала «Доставка с гарантией» от режиссёра «Тайги»

Компания «Марс Медиа» преступила к съёмкам сериала «Доставка с гарантией». Дата премьеры шоу на телеканале «РЕН ТВ» и в онлайн-кинотеатре Premier пока неизвестна.

Фото: «РЕН ТВ»

По сюжету сериала, главный герой — отбывший срок Макс Русанов, который возвращается к криминальным перевозкам. Он это делает, чтобы спасти брата, который потерял груз и стал должником. Помимо этого, Максу представляет угрозу его руководительница.

Главные роли играют Максим Щеголев («Мой дикий друг»), Лукерья Ильяшенко («Вампиры средней полосы») и Дарья Урсуляк («Тихий Дон»). Режиссёром выступает Александр Касаткин — автор сериалов «Тайга» и «Охота на певицу».