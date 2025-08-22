Скидки
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Первые кадры исторического сериала «Смерть от молнии» с Майклом Шенноном — выход 6 ноября

Аудио-версия:
Компания Netflix представила первые кадры мини-сериала «Смерть от молнии». Премьера исторического шоу состоится на стриминговом сервисе 6 ноября. Всего в сезон войдёт четыре серии.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Смерть от молнии» расскажет историю Джеймса Гарфилда — 20-го президента США. Мини-сериал покажет нерешительность главы страны во время принятия тяжёлых решений. Кроме того, в шоу представят его одержимого поклонника Шарля Гито — именно он ответственен за убийство президента.

Главные роли в проекте сыграли Майкл Шеннон («Человек из стали»), Ник Офферман («Одни из нас») и Бетти Гилпин («Миссис Дэвис»). Режиссёром всех эпизодов выступил Мэтт Росс — автор фильма «Капитан Фантастик» с Вигго Мортенсеном. Продюсерами шоу выступили одни из создателей «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс.

