Главная Чемп.Play Новости

RuStore может появиться в российских iPhone уже осенью — СМИ

RuStore может появиться в российских iPhone уже осенью — СМИ
Комментарии

Издание «Известия» сообщило, что компания Apple вступила в переговоры с властями России и бизнесом. Речь идёт о предустановке магазина RuStore в продаваемые в РФ iPhone.

По данным источников СМИ, если переговоры пройдут успешно, то в App Store вернутся заблокированные приложения, в том числе банковские. Участники рынков отмечают, что RuStore может появиться в гаджетах российских жителей уже осенью — ведь 1 сентября вступают в силу поправки в закон, которые предписывают устанавливать российские магазины приложений на все смартфоны в России.

В издании также отметили, что если RuStore не получится установить на смартфоны, то они будут продаваться как «дефектные» устройства. Официально власти не комментировали переговоры с Apple.

О новом законе:
Владимир Путин подписал закон об обязательной установке RuStore на iOS и другие смартфоны
Комментарии
