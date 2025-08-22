RuStore может появиться в российских iPhone уже осенью — СМИ

Издание «Известия» сообщило, что компания Apple вступила в переговоры с властями России и бизнесом. Речь идёт о предустановке магазина RuStore в продаваемые в РФ iPhone.

По данным источников СМИ, если переговоры пройдут успешно, то в App Store вернутся заблокированные приложения, в том числе банковские. Участники рынков отмечают, что RuStore может появиться в гаджетах российских жителей уже осенью — ведь 1 сентября вступают в силу поправки в закон, которые предписывают устанавливать российские магазины приложений на все смартфоны в России.

В издании также отметили, что если RuStore не получится установить на смартфоны, то они будут продаваться как «дефектные» устройства. Официально власти не комментировали переговоры с Apple.