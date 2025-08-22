Ремастер квеста Syberia выйдет 6 ноября — сравнительный трейлер

Издательство Microids сообщило дату выхода ремастера культового квеста Syberia. Релиз игры состоится 6 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Ремастер получит полный русский перевод, включая озвучку.

Разработчики также представили трейлер проекта, где сравнили обновлённую версию с оригиналом. Переиздание получит переработанную графику, улучшенный интерфейс, а также более проработанные головоломки. Кроме того, студия Virtuallyz внедрит в игру более удобное управление.

Сюжет Syberia повествует о журналистке Кейт Уокер, которая отправляется в альпийскую деревню, чтобы продать старую фабрику автоматонов. Прибыв на место, девушка начинает расследование по поиску эксцентричного изобретателя Ганса Форальберга, который необходим для совершения сделки. Авторы игры отметили, что они сохранят оригинальное повествование в ремастере.