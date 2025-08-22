Скидки
Новости

Vitality вновь встретится с MongolZ в полуфинале — теперь на Esports World Cup 2025

Vitality вновь встретится с MongolZ в полуфинале — теперь на Esports World Cup 2025
Комментарии

Лидер мирового рейтинга по Counter-Strike 2 Team Vitality во второй раз подряд встретится с The MongolZ в полуфинале крупного турнира — завтра, 23 августа, команды разыграют первый слот в финал Esports World Cup 2025.

Права на трансляцию матчей 1/2 финала Esports World Cup 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, всего неделю назад монгольская пятёрка неожиданно выбила лучшую команду мира с BLAST Bounty Fall 2025. Теперь у Vitality есть хороший шанс взять реванш.

Участники второго полуфинала Esports World Cup 2025 определятся сегодня вечером. MOUZ встретится с Falcons, а Aurora Gaming сразится с HEROIC.

