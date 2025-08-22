Первые кадры фильма про Уильяма Шекспира «Хэмнет» с Полом Мескалом — премьера 27 ноября

Издание Vanity Fair представило первые кадры фильма «Хэмнет». Картина о Уильяме Шекспире выйдет в зарубежный прокат 27 ноября.

Фото: Universal Pictures/Vanity Fair

Лента представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне великого писателя Уильяма Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескал («Гладиатор 2»), Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Режиссёром выступила Хлоя Чжао — автор оскароносной картины 2020 года «Земля кочевников».