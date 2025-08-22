«Облегчение и волнение»: режиссёр Джеймс Ганн — об успехе «Супермена»

На подкасте Crew Call with Anthony D’Alessandro гостем стал глава DC Studios и режиссёр нового «Супермена» Джеймс Ганн. Он рассказал о своём отношении к успеху супергеройского фильма.

По словам постановщика, он сначала испытал облегчение, но потом быстро начал волноваться. Всё потому, что концепция «Супермена» сработала и теперь авторам предстоит развивать разные творческие подходы в будущих фильмах DC.

После успеха «Супермена» я испытал огромное чувство облегчения. Сначала облегчение, а потом очень быстро наступает волнение. Потому что «Супермен» в каком-то смысле стал подтверждением нашей концепции. Это значит, что теперь у нас есть свобода рассказывать разные истории действительно захватывающим образом. Теперь я могу просто проявить творческий подход и не беспокоиться о смерти бренда DC так, как полтора месяца назад. Я чувствую, что зрители меня очень поддерживают. Мне кажется, фильм нашёл отклик у людей, но он сделал это, потому что в нём есть смысл. В нём заложено доброе послание, которое нашло отклик у людей.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. За время проката лента собрала более $ 598 млн при бюджете в $ 225 млн, став самым успешным супергеройским фильмом 2025 года. Сейчас Джеймс Ганн планирует снять ещё минимум три продолжения картины.