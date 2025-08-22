Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hollow Knight побила рекорд по онлайну в Steam на фоне даты релиза Silksong

Hollow Knight побила рекорд по онлайну в Steam на фоне даты релиза Silksong
Аудио-версия:
Комментарии

Метроидвания Hollow Knight обновила собственный рекорд по онлайну в Steam. По данным портала SteamDB.info, в проект играли одновременно 23 тыс. человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2022 года — 20 тыс. пользователей.

Фото: SteamDB.info

Интерес к игре вырос после анонса даты выхода следующей части с подзаголовком Silksong, которая выйдет 4 сентября. Кроме того, некоторые инди-студии начали переносить свои проекты, чтобы не стать конкурентами новой Hollow Knight. Так, разработчики экшена Aeterna Lucis изменили дату выхода с сентября на 2026 год, а авторы ролевой игры Faeland — с сентября на неопределённый срок.

Hollow Knight: Silksong представили ещё в 2019 году как самостоятельное дополнение для оригинальной Hollow Knight, однако после этого проект перерос в полноценное продолжение. Фанаты ждали сиквел на протяжении семи лет.

Трейлер новой Hollow Knight:
Видео
Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android