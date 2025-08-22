Hollow Knight побила рекорд по онлайну в Steam на фоне даты релиза Silksong

Метроидвания Hollow Knight обновила собственный рекорд по онлайну в Steam. По данным портала SteamDB.info, в проект играли одновременно 23 тыс. человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2022 года — 20 тыс. пользователей.

Фото: SteamDB.info

Интерес к игре вырос после анонса даты выхода следующей части с подзаголовком Silksong, которая выйдет 4 сентября. Кроме того, некоторые инди-студии начали переносить свои проекты, чтобы не стать конкурентами новой Hollow Knight. Так, разработчики экшена Aeterna Lucis изменили дату выхода с сентября на 2026 год, а авторы ролевой игры Faeland — с сентября на неопределённый срок.

Hollow Knight: Silksong представили ещё в 2019 году как самостоятельное дополнение для оригинальной Hollow Knight, однако после этого проект перерос в полноценное продолжение. Фанаты ждали сиквел на протяжении семи лет.