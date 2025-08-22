Для The Division 2 выйдет аддон Survivors с режимом выживания

Компания Ubisoft анонсировала дополнение для The Division 2 под названием Survivors. Дата выхода DLC пока неизвестна.

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Дополнение представляет собой extraction-режим с механиками выживания. Точно такое же обновление в 2016 году получила первая часть The Division. Разработчики также сообщили, что Survivors будет отличаться от дополнения оригинальной игры. Сейчас DLC находится на ранней стадии разработки. Больше подробностей Ubisoft обещала раскрыть в ближайшее время.

The Division 2 — это популярный шутер от третьего лица, где в составе четырёх игроков можно выполнять различные миссии. Действие игры происходит в Вашингтоне, в котором идёт гражданская война между выжившими после кошмарной пандемии и отрядами мародёров.