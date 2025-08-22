Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для The Division 2 выйдет аддон Survivors с режимом выживания

Для The Division 2 выйдет аддон Survivors с режимом выживания
Комментарии

Компания Ubisoft анонсировала дополнение для The Division 2 под названием Survivors. Дата выхода DLC пока неизвестна.

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Фото: Ubisoft

Дополнение представляет собой extraction-режим с механиками выживания. Точно такое же обновление в 2016 году получила первая часть The Division. Разработчики также сообщили, что Survivors будет отличаться от дополнения оригинальной игры. Сейчас DLC находится на ранней стадии разработки. Больше подробностей Ubisoft обещала раскрыть в ближайшее время.

The Division 2 — это популярный шутер от третьего лица, где в составе четырёх игроков можно выполнять различные миссии. Действие игры происходит в Вашингтоне, в котором идёт гражданская война между выжившими после кошмарной пандемии и отрядами мародёров.

О другом предстоящем шутере:
Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Black Ops 7
Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Black Ops 7
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android