Сериал «Институт» по Стивену Кингу продлили на второй сезон

Культовый писатель Стивен Кинг заявил о продлении сериала «Институт» на второй сезон. Дата выхода продолжения пока неизвестна. В нём будет восемь серий, как и в первом сезоне.

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого романа Стивена Кинга 2019 года. Сюжет рассказывает историю подростка-гения Люка Эллиса, который после похищения приходит в себя в Институте — учреждении для детей, обладающих необычными способностями, как и он сам. Всех, кто попадает в Институт, ждут жестокие пытки.

Главные роли в сериале сыграли Бен Барнс («Каратель») и Мэри-Луиз Паркер («Пули над Бродвеем»). Шоураннером сериала выступил Джек Бендер — автор знаменитого фантастического шоу «Извне». «Институт» был смешанно принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 6,8/10.