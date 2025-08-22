Скидки
EA показала рейтинги Ибрагимовича, Тотти и других легенд футбола в FC 26

EA показала рейтинги Ибрагимовича, Тотти и других легенд футбола в FC 26
Компания Electronic Arts представила рейтинги знаменитых игроков в предстоящей FC 26. Разработчики также отметили, что одного из них можно получить за оформление предзаказа футбольного симулятора.

Так, лучшими по показателям в новой игре станут бывшие нападающий и полузащитник «Барселоны» Роналдо и Андрес Иньеста. Их рейтинг составил 92. Точно такой же показатель получил бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

Фото: Electronic Arts

Следом за ними по рейтингу идут нападающая «Портланд Торнс» Алекс Морган, нападающий «Арсенала» Анри Тьерри и вратарь «Баварии» Оливер Кан — их показатель равен 91.

Фото: Electronic Arts

Оценку 89 получили сразу четыре игрока, среди которых есть легендарный капитан итальянского клуба «Рома» Франческо Тотти. Точно такой же рейтинг у центрального полузащитника немецкой «Баварии» Тони Крооса.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Желающие начать играть раньше могут приобрести ультимативное издание или подписку EA Play, благодаря которым доступ к игре можно получить уже с 19 сентября.

О новой части футбольного симулятора:
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Live
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
