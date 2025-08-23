Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Команда Gaimin Gladiators отказалась играть на The International 2025 по Dota 2

Команда Gaimin Gladiators отказалась играть на The International 2025 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Европейский клуб Gaimin Gladiators сообщил, что вынужден отказаться от участия на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2. Это происходит впервые за 15-летнюю историю турнира.

Valve заявила, что игрокам не удалось договориться с клубом.

В воскресенье организация Gaimin Gladiators сообщила нам, что отзывает свою команду с The International. После прямого разговора с приглашёнными игроками мы узнали, что им не удалось достичь соглашения со своей организацией, которое позволило бы им участвовать.

«Гладиаторы» получили прямой инвайт на TI14, хотя после ухода Антона dyrachyo Шкредова не выиграли ни одного турнира в сезоне-2024/2025 — лучшими результатами стали выходы в финал BLAST Slam II и PGL Wallachia Season 5.

Позавчера, 21 августа, Gaimin Gladiators вылетела с онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 6. В последний день групповой стадии команда уступила карту за 13 минут, а следующий матч играла с заменой — aik вместо Malady.

Материалы по теме
Vitality вновь встретится с MongolZ в полуфинале — теперь на Esports World Cup 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android