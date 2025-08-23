Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Москве стартует финал Кубка России по киберспорту с призовым фондом 5,2 млн рублей

Сегодня, 23 августа в столичном комплексе VK Play Арена начинается финальная стадия Кубка России по киберспорту – 2025. Участники разыграют призовой фонд в размере 5,2 млн рублей.

В субботу будут сыграны полуфиналы во всех трёх дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike 2 и Tekken 8.

Расписание первого дня Кубка России по киберспорту:

10:00. Dota 2, 1/2 финала, 4Pirates — ТРУБОПРОХОДЦЫ;

13:00. Dota 2, 1/2 финала, 20Twice — 7 ошибок;

16:00. Tekken 8, финал верхней сетки, Гарик LMG MoB Галоян — Сергей Strog Платов;

16:45. Tekken 8, нижняя сетка, Алексей Higem Комиссаров — Руслан HowFoolish Гулиев;

17:25. Dota 2, матч за 3-е место;

17:30. Counter-Strike 2, 1/2 финала, 33 — vezet;

20:00. Counter-Strike 2, 1/2 финала, BAKS Esports — Hesta.

Финальные матчи состоятся завтра при участии зрителей, вход будет бесплатным для всех желающих. Кроме соревновательной программы, на VK Play Арена пройдут церемония открытия, специальный показ аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало», а также различные активности и конкурсы.