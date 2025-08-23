Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве стартует финал Кубка России по киберспорту с призовым фондом 5,2 млн рублей

В Москве стартует финал Кубка России по киберспорту с призовым фондом 5,2 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа в столичном комплексе VK Play Арена начинается финальная стадия Кубка России по киберспорту – 2025. Участники разыграют призовой фонд в размере 5,2 млн рублей.

В субботу будут сыграны полуфиналы во всех трёх дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike 2 и Tekken 8.

Расписание первого дня Кубка России по киберспорту:

  • 10:00. Dota 2, 1/2 финала, 4Pirates — ТРУБОПРОХОДЦЫ;
  • 13:00. Dota 2, 1/2 финала, 20Twice — 7 ошибок;
  • 16:00. Tekken 8, финал верхней сетки, Гарик LMG MoB Галоян — Сергей Strog Платов;
  • 16:45. Tekken 8, нижняя сетка, Алексей Higem Комиссаров — Руслан HowFoolish Гулиев;
  • 17:25. Dota 2, матч за 3-е место;
  • 17:30. Counter-Strike 2, 1/2 финала, 33 — vezet;
  • 20:00. Counter-Strike 2, 1/2 финала, BAKS Esports — Hesta.

Финальные матчи состоятся завтра при участии зрителей, вход будет бесплатным для всех желающих. Кроме соревновательной программы, на VK Play Арена пройдут церемония открытия, специальный показ аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало», а также различные активности и конкурсы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android