Итоги третьего дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Falcons и Aurora в полуфинале

В Эр-Рияде завершился третий день турнира Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Были сыграны оставшиеся два четвертьфинальных матча, по итогам которых стали известны все участники полуфиналов. В борьбе за выход в топ-4 команда Aurora Gaming уверенно победила Heroic, а Team Falcons переиграла MOUZ в напряжённой серии. Совсем скоро станут известны финалисты турнира. Гранд-финал Esports World Cup 2025 состоится в воскресенье, 24 августа, в 10:00 мск.
День выдался насыщенным и драматичным: Heroic и MOUZ покинули турнир, а их соперники продолжат борьбу за главный приз Esports World Cup.
Результаты третьего дня Esports World Cup 2025:
- Heroic 0:2 Aurora Gaming (7:13 Mirage, 11:13 Dust2);
- Team Falcons 2:1 MOUZ (13:9 Ancient, 8:13 Inferno, 13:10 Nuke).
Aurora Gaming с сухим счётом обыграла Heroic и стала первым полуфиналистом дня. Позже Team Falcons в напряжённом матче одолела MOUZ — решающая карта завершилась со счётом 13:10.
Таким образом, Heroic и MOUZ завершили своё участие в турнире, заняв 5–8 места и получив по $ 40 тысяч призовых.
В полуфиналах 23 августа встретятся:
- Vitality — The MongolZ (17:30 мск);
- Aurora Gaming — Team Falcons (20:45 мск).
Турнир Esports World Cup 2025 по CS 2 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнования составляет $ 1,25 млн.