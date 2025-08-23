Скидки
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Итоги третьего дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Falcons и Aurora в полуфинале

Итоги третьего дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Falcons и Aurora в полуфинале
Аудио-версия:
В Эр-Рияде завершился третий день турнира Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Были сыграны оставшиеся два четвертьфинальных матча, по итогам которых стали известны все участники полуфиналов. В борьбе за выход в топ-4 команда Aurora Gaming уверенно победила Heroic, а Team Falcons переиграла MOUZ в напряжённой серии. Совсем скоро станут известны финалисты турнира. Гранд-финал Esports World Cup 2025 состоится в воскресенье, 24 августа, в 10:00 мск.

Права на трансляцию гранд-финала Esports World Cup 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

День выдался насыщенным и драматичным: Heroic и MOUZ покинули турнир, а их соперники продолжат борьбу за главный приз Esports World Cup.

Результаты третьего дня Esports World Cup 2025:

  • Heroic 0:2 Aurora Gaming (7:13 Mirage, 11:13 Dust2);
  • Team Falcons 2:1 MOUZ (13:9 Ancient, 8:13 Inferno, 13:10 Nuke).

Aurora Gaming с сухим счётом обыграла Heroic и стала первым полуфиналистом дня. Позже Team Falcons в напряжённом матче одолела MOUZ — решающая карта завершилась со счётом 13:10.

Таким образом, Heroic и MOUZ завершили своё участие в турнире, заняв 5–8 места и получив по $ 40 тысяч призовых.

В полуфиналах 23 августа встретятся:

  • Vitality — The MongolZ (17:30 мск);
  • Aurora Gaming — Team Falcons (20:45 мск).

Турнир Esports World Cup 2025 по CS 2 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнования составляет $ 1,25 млн.

