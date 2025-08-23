Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер 2-го сезона «Фоллаута» сравнили с Fallout: New Vegas

Трейлер 2-го сезона «Фоллаута» сравнили с Fallout: New Vegas
Аудио-версия:
Комментарии

Издание IGN сравнило трейлер второго сезона сериала «Фоллаут» с видеоигрой Fallout: New Vegas. Журналисты показали, чем похожи места в предстоящем продолжении шоу и город из оригинальной игры.

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Фото: IGN/Amazon/Bethesda

Судя по сравнительным скриншотам, авторы сериала смогли почти идентично адаптировать различные здания и декорации из любимого фанатами Нью-Вегаса. Так, в ролике показали точно такие же казино, баннеры и даже виды на город из пустыни. Создатели также полностью перенесли такие памятные для фанатов игры места, как мотель «Дино дилайт», с большой статуей динозавра, и гостиницу «Лаки 38».

Второй сезон «Фоллаута» начнёт выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video с 17 декабря. Сюжет продолжения приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas. Шоу уже продлено на третий сезон.

О другом популярном сериале
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android