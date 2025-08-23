Assassin's Creed Mirage получит крупный апдейт с новой главой

Компания Ubisoft анонсировала большое обновление для Assassin's Creed Mirage. Патч выйдет до конца 2025 года и будет бесплатным для владельцев видеоигры.

Фото: Ubisoft

Вместе с обновлением в проекте появится сюжетная глава, с дополнительными заданиями. Игра перенесёт главного героя Басима ибн Исхака в оазис Аль-Ула. Больше подробностей о сюжете авторы раскроют позже.

Ubisoft также сообщила, что апдейт принесёт улучшения в геймплей Mirage. Игровой процесс изменится как в основной игре, так и в дополнительных миссиях.

Assassin's Creed Mirage вышла в октябре 2023 года. Проект приняли в основном положительно, но были и смешанные отзывы про то, что авторы попытались вернуться к истокам, но у них это не вышло. На агрегаторе Metacritic игра получила оценку 76/100.