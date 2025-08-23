Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» выйдет в 2026 году

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» выйдет в 2026 году
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon объявила дату выхода сериала «Бегущий по лезвию 2099». Премьера шоу по известной киберпанк-вселенной состоится на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году.

События сериала развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Ожидается, что в центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, чья жизнь подходит к концу.

Главные роли исполнили Хантер Шафер («Эйфория») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Шоураннером «Бегущего по лезвию 2099» выступила Силка Луиза — сценаристка сериала по видеоигровой серии Halo. Изначально проект должен был выйти в 2025 году, но его производство переносилось из-за забастовки сценаристов. Съёмки шоу закончились в конце 2024 года.

Другой научно-фантастический сериал
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android