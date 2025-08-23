Скидки
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Звезда «Офиса» Рэйн Уилсон хочет сняться в фильмах DC

На фестивале Fan Expo выступил звезда сериала «Офис» Рэйн Уилсон. Он рассказал о своём желании сыграть в будущих фильмах киновселенной DC.

По словам актёра, он хочет воплотить на экране известного персонажа комиксов Пластичного человека. Он также рассказал, что связывался с главой студии DC Джеймсом Ганном и просил снять фильм про супергероя.

Я был бы фанатом Пластичного человека, даже если бы не играл его в фильме. Я бы с удовольствием посмотрел или сыграл персонажа. Я несколько раз намекал Джеймсу Ганну: «Эй, чувак, тебе нужно что-то сделать с Пластичным человеком». Он один из моих любимых персонажей DC, и я обожал его в детстве. У этого героя было отвратительное чувство юмора. Комиксы про Пластичного человека были очень смешными.

Рэйн Уилсон уже играл главную роль в комедийном фильме Джеймса Ганна «Супер» 2010 года. Актёр также заявил, что ему понравился недавний «Супермен» с Дэвидом Коренсветом. Он также похвалил представленную в фильме компанию LuthorCorp, которую возглавляет главный злодей картины Лекс Лютор.

Будущие фильмы DC
Грядущие фильмы и сериалы DC: чего ждать от новой киновселенной
