Главная Чемп.Play Новости

Дэвид Литч хочет снять «Каскадёров 2» с Райаном Гослингом

Дэвид Литч хочет снять «Каскадёров 2» с Райаном Гослингом
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра фильма «Каскадёры» Дэвида Литча. Он рассказал о желании снять продолжение комедийного боевика.

По словам постановщика, он обсуждал с исполнителем главной роли Райном Гослингом идею сиквела. Литч отметил, что у «Каскадёров» много поклонников, и он мечтает снять вторую часть.

Мы с Райаном Гослингом поговорили и набросали план развития событий для продолжения. У нас возникло несколько действительно интересных идей. Так что кто знает, может быть, получится снять вторую часть, потому что у «Каскадёров» много поклонников. Это моя мечта, но если этого не произойдёт, у меня есть много других историй, которые можно рассказать.

«Каскадёры» вышли в мировом прокате в мае 2024 года. Главный герой — бывший каскадёр Кольт Сиверс, которого сыграл Райан Гослинг. Он возвращается к профессии, чтобы поработать на съёмочной площадке своей бывшей девушки Джоди, сыгранную Эмили Блант. Боевик провалился в прокате, собрав $ 181 млн при бюджете в $ 130 млн. При этом, картина понравилась как зрителям, так и критикам: на Rotten Tomatoes фильм получил 82% свежести от обозревателей и 84% от зрителей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
