Расписание выхода 3-го сезона фантастического сериала «Вторжение»
22 августа стартовал третий сезон фантастического сериала «Вторжение». Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю и показывает взгляды на происходящее со стороны людей, живущих в различных частях света. В продолжении герои попытаются проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.
В третьем сезоне будет 10 эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе AppleTV+ каждую пятницу. Премьера финальной серии продолжения состоится 24 октября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Вторжение»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 августа
|2-я серия
|29 августа
|3-я серия
|5 сентября
|4-я серия
|12 сентября
|5-я серия
|19 сентября
|6-я серия
|26 сентября
|7-я серия
|3 октября
|8-я серия
|10 октября
|9-я серия
|17 октября
|10-я серия
|24 октября
О другом научно-фантастическом сериале
Комментарии