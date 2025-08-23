Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Вторжение, 3-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода 3-го сезона фантастического сериала «Вторжение»
Комментарии

22 августа стартовал третий сезон фантастического сериала «Вторжение». Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю и показывает взгляды на происходящее со стороны людей, живущих в различных частях света. В продолжении герои попытаются проникнуть на инопланетный корабль, чтобы уничтожить захватчиков.

В третьем сезоне будет 10 эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе AppleTV+ каждую пятницу. Премьера финальной серии продолжения состоится 24 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Вторжение»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 августа
2-я серия29 августа
3-я серия5 сентября
4-я серия12 сентября
5-я серия19 сентября
6-я серия26 сентября
7-я серия3 октября
8-я серия10 октября
9-я серия17 октября
10-я серия24 октября
О другом научно-фантастическом сериале
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Сериал «Чужой: Земля» постоянно удивляет: это подарок для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android