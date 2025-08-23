Скидки
4Pirates сыграет с командой Dinozavrik и Yuuichi в финале Кубка России по Dota 2

В Москве завершились полуфинальные матчи Кубка России Сбера по киберспорту – 2025 в дисциплине Dota 2.

В первом матче уверенную победу одержали действующие чемпионы страны из 4Pirates, разгромив микс ТРУБОПРОХОДЦЫ — первая игра завершилась за 19, вторая за 25 минут.

Второй полуфинал оказался более равным, но борьбу за титул продолжит 7 ошибок — команда Dinozavrik и Yuuichi. Коллектив переиграл 20Twice со счётом 2:1.

Финальный матч состоится завтра на VK Play Арене в Москве, вход будет бесплатным для всех желающих. Кроме решающих игр по Dota 2, CS 2 и Tekken 8, зрителей ждут церемония открытия, различные активности и специальный показ аниме «Экзорцизм. Хроники: Начало».

