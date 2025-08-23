Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Смог адаптироваться, местами повезло»: Strog после выхода в финал Кубка России по Tekken

Сергей Strog Платов стал первым финалистом Кубка России по киберспорту – 2025 в дисциплине Tekken 8, переиграв действующего чемпиона страны Гарика LMG MoB Галояна.

После матча игрок ONIC поделился своими впечатлениями от серии.

С Гариком LMG MoB мы играем часто и много, в том числе в онлайне. Вместе тренируемся, он, как и я, входит в состав сборной, поэтому с игрой друг друга мы знакомы. На чемпионате России он очень хорошо подготовился, имел хороший геймплан и победил. В этот раз, мне кажется, я смог адаптироваться, плюс местами повезло. В целом матч сложился удачно для меня, чем я, собственно, доволен.

Сергей также отметил рост уровня игры российских игроков в Tekken 8.

Уровень все время растет. У нас один из тех регионов, где игроки постоянно мотивированы, мы постоянно тренируемся — в отличие от некоторых наших коллег из других стран, которым, например, не нравится патч, не нравится игра, не нравятся какие-то персонажи. Мы свое дело знаем, делаем, делаем хорошо, и с каждым годом подбираемся все ближе и ближе к самым топовым игрокам.

Завтра Платов сыграет в финале против победителя нижней сетки — там встретятся Гарик LMG MoB Галоян и Руслан HowFoolish Гулиев.