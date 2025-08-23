В «Бэтмене 2» появится Пингвин, но его роль будет небольшой

Издание The Warp взяло интервью у знаменитого актёра Колина Фаррелла. Он рассказал о возвращении злодея Пингвина в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза.

По словам артиста, его персонаж появится в фильме, но сцен с ним будет немного. Фаррелл пока не читал сценарий картины, но ознакомится с ним в ближайшие дни.

У меня не так много сцен, но я буду в «Бэтмене 2» в любом случае. Мэтт Ривз просто великолепен. Я пока не знаю, о чём будет сюжет, но прочту сценарий в ближайшее время.

«Бэтмен 2» выйдет в кино 1 октября 2027 года. Сценарий к ленте был готов в конце июня — режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю. Съёмки фильма стартуют весной 2026 года.