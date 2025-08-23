Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Кумэйл Нанджиани должен был сыграть в шести фильмах Marvel после «Вечных»

Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Working It Out гостем стал актёр Кумэйл Нанджиани («Оби-Ван Кеноби»). Он рассказал, как на него повлиял провальный фильм Marvel «Вечные».

По словам артиста, он ожидал большого успеха от супергеройской картины. Он даже подписал контракт с Marvel, согласно которому его персонаж Кинго должен был появиться в шести фильмах киновселенной и в видеоигре. Но после провала ленты ничего из этого не произошло, а Нанджиани был разбит потенциальным отсутствием работы.

Когда мы только сняли «Вечных», я подумал: «Эта роль станет моей работой на следующие 10 лет». Я подписал контракт на появление в шести фильмах. Подписался на видеоигру. Подписался на аттракцион в тематическом парке. Они заставляют тебя подписаться на всё это. Ничего подобного не произошло. Фильм вышел, получил очень плохие отзывы и не имел большого успеха. Он меня просто разбил. Меня по-настоящему поразило осознание того, насколько сильно моя самооценка зависит от реакции других людей на мою работу.

Фильм Marvel «Вечные» вышел в мировом прокате в 2021 году. Картину оценили смешанно как критики, так и зрители: на агрегаторе Metacritic лента получила 52 балла из 100 от обозревателей и 6,2 балла из 10 от зрителей. Супергеройский фильм также провалился в прокате — при бюджете в $ 200 млн он собрал только $ 400 млн. Ранее глава студии Marvel заявил, что продолжение «Вечных» не планируется.

