Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Сборы супергеройских фильмов 2025 года не достигли $ 700 млн — впервые за 14 лет

Сборы супергеройских фильмов 2025 года не достигли $ 700 млн — впервые за 14 лет
В 2025 году интерес зрителей к супергеройским фильмам начал теряться. Сборы каждой из вышедших картин не достигли в мировом прокате $ 700 млн — впервые с 2011 года, когда состоялась премьера таких провальных фильмов, как «Зелёный фонарь» с Райаном Рейнольдсом и «Призрачный гонщик 2» с Николасом Кейджем.

Ближе всех к $ 700 млн в 2025 году приблизился только «Супермен» Джеймса Ганна. За шесть недель по всему миру он собрал $ 600 млн. На втором месте расположилась «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — $ 473 млн на сегодняшний день.

Спад популярности супергеройских картин был замечен и в 2024 году. Среди провальных лент, таких как «Веном: Последний танец», «Джокер: Безумие на двоих» и «Мадам Паутина», только один фильм собрал более $ 700 млн по всему миру — «Дэдпул и Росомаха», сборы которого достигли $ 1,3 млрд.

О самом кассовом супергеройском фильме 2025 года
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
