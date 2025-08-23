Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Yuuichi — об отказе GG от TI14 по Dota 2: надо послушать обе стороны, чем-то прав каждый

Игрок команды 7 ошибок Адель Yuuichi Зиннатуллин поделился своими эмоциями после выхода в гранд-финал Кубка России по Dota 2.

В беседе с «Чемпионатом» игрок отметил, что его команде повезло получить первый пик на решающей карте.

Мы думали, что мы на голову сильнее соперника, но во второй игре нам дали знать, что мы не настолько хороши, как думали. Нас сильно помяли, и на третьей карте отчасти повезло, что мы заработали «монетку». На таких турнирах и с игроками с узким пулом героев проще, когда у тебя есть первый пик, — это нам помогло.

Yuuichi отдельно разобрал вторую карту, которая позволила сопернику сравнять счёт.

Я взял героя, который не играет в свою игру, а больше фолловит — уничтожить линию, помогать своим сайдам. Но получилось так, что мы играем от одного Axe, а ему сбили тайминги, и играть стало тяжело. У врагов полностью контроль карты, каждый герой выступает от кулдаунов, мы за это время не давим — они скидывают кнопки и каждый раз нас убивают. В итоге сноуболл дошёл до критической массы.

Адель также прокомментировал новость об отказе Gaimin Gladiators участвовать в The International 2025.

Надо послушать обе стороны. В чем-то будет прав каждый, но у каждого не будет всей правды. Скорее всего, поставили какие-то ультимативные условия. Так во всём мире: люди пытаются заработать деньги, и поэтому не всегда относятся к игрокам по-человечески. Организации бывают разные, но зачастую люди всё-таки работают на себя, нежели на игроков. Поэтому и возникают разногласия.

По мнению игрока, несколько лет назад ситуация была бы иной.

Если бы The International имел статус, как во времена TI9 или TI10, наверное, GG и игроки всё-таки нашли бы компромисс. Зарплату бы подняли, порезали бы процент с призовых себе, и всё равно все остались бы в плюсе. Но сейчас призовой не такой большой, и «Инт» уже другой — да, он до сих пор сохраняет свой культовый статус, но в целом уже не такой, как был раньше.