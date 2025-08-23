Скидки
Esport World Cup 2025. Полуфиналы. День 4.
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Игроков Gaimin Gladiators, лишённых The International, пригласили на шоу-матч в Москве

Игроков Gaimin Gladiators, лишённых The International, пригласили на шоу-матч в Москве
На медиа-турнире BetBoom Streamers Battle 12 по Dota 2 может пройти шоу-матч с участием игроков европейской команды Gaimin Gladiators. Ранее клуб отказался от участия в The International 2025 из-за разногласий в коллективе.

Организаторы ивента решили таким образом поддержать игроков.

Watson, Quinn, Ace, tOfu и Malady, мы официально приглашаем вас принять участие в ближайшем шоу-матче в рамках BetBoom Streamers Battle х Динамо 12. Не позволяйте трудностям останавливать вас. Тысячи фанатов в Москве будут рады вашему появлению на турнире. Подарите себе и преданным зрителям заряд положительных эмоций, который сохранится до конца года.

По слухам, отказ Gaimin Gladiators от приглашения на The International 2025 связан с конфликтом между клубом и игроками. Состав планировал принять участие в чемпионате мира под другим названием, но не сможет сделать этого из-за контрактов с клубом.

Участие в основном медиатурнире BetBoom Streamers Battle обычно принимают известные стримеры, про-игроки, спортсмены и музыканты. Новый сезон впервые пройдёт не онлайн, а на волейбольной арене «Динамо» в Москве — финал намечен на 29–30 ноября.

Yuuichi — об отказе GG от TI14 по Dota 2: надо послушать обе стороны, чем-то прав каждый
