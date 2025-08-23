The Mongolz пробились в финал Esports World Cup 2025 по CS 2, обыграв Team Vitality

Сенсация на Esports World Cup 2025 по CS 2 — The Mongolz одолели Team Vitality в напряжённом полуфинальном противостоянии. Коллектив из Монголии оформил победу со счётом 2:1 по картам: 13-8 на Mirage, 9-13 на Dust 2 и 13-7 на Nuke.
Таким образом, The Mongolz выходят в гранд-финал турнира, где сразятся с победителем пары Team Falcons — Aurora Gaming. Vitality же предстоит борьба за третье место с командой, проигравшей во втором полуфинале.
Напомним, это уже второе подряд поражение Vitality от The Mongolz в полуфинале — ранее на BLAST Bounty Fall 2025 монгольский коллектив также одержал победу.
Esports World Cup 2025 проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 20 по 24 августа. В турнире участвуют 16 команд, а общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.