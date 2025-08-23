Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

z1Nny из 33 прокомментировал выход в финал Кубка России по Counter-Strike 2

Рифлер команды 33 по Counter-Strike 2 Павел z1Nny Прокофьев поделился с «Чемпионатом» первыми впечатлениями после победы в полуфинале Кубка России Сбера по киберспорту.

Коллектив z1Nny не без труда выиграл у vezet со счётом 2:1. Сам игрок отметил, что надеялся на более простой матч.

Мы, конечно, ждали другого результата — не 2:1, а 2:0. На второй карте немного подзалили, не собрали кабину свою. На третьей карте уже поняли — сейчас всё либо ничего. И просто начали ломать, ломать и ломать. Ментальное состояние очень сильно решает, так как это LAN-турнир, крики, эмоции. Вот это и помогло, скорее всего.

Павел также дал прогноз на второй полуфинал, который продолжается в эти минуты.

Хотелось, чтобы выиграли BAKS, но на бумаге гораздо сильнее должна быть Hesta. У Hesta гораздо больше практики на турнирах от ФКС России в целом, побольше матчей на HLTV за последнее время, нежели чем у BAKS. И, судя по результатам, HESTA гораздо больше выигрывает.