Aurora Gaming вышла в гранд-финал Esports World Cup 2025 по CS 2, обыграв Team Falcons

Комментарии

В полуфинальном матче турнира Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2 команда Aurora Gaming одержала победу над Team Falcons. Противостояние завершилось со счётом 2:0 — 13-6 на Inferno и 13-11 на Train.

CS 2. Esports World Cup 2025 . 1/2 финала
23 августа 2025, суббота. 21:35 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
Aurora Gaming

Благодаря этой победе Aurora обеспечила себе место в финале, где встретится с коллективом The Mongolz. Ранее представители Монголии оказались сильнее Team Vitality.

В свою очередь, команды ZywOo и m0NESY поборются за третье место на турнире.

Esports World Cup 2025 проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, с 20 по 24 августа. В чемпионате участвуют 16 команд, а общий призовой фонд составляет $ 1,25 млн.

