Esport World Cup 2025. Гранд Финал. День 5
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

«Это всё в голове»: m0NESY объяснил поражение Falcons от Aurora на EWC 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов прокомментировал неудачу своей команды в полуфинале Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Коллектив уступил Aurora Gaming со счётом 0:2 и лишился шанса побороться за чемпионский титул.

Разочарован результатом. Отдали очень много раундов важных. Мы угадываем очень много раундов, куда они пойдут, но не можем выиграть эти раунды ключевые. Особенно пистолетка 1v4 и раунд, где MAJ3R выиграл 1v3 на Train. Это просто что-то в голове. Нужно принимать решения быстрее: вместе пикнуть или не пикать — неважно.

m0NESY также добавил, что на матч за третье место с Team Vitality команда настроена серьёзно:

Понятное дело, к игре я подойду лично серьёзно. Мы проиграли турнир, играем за третье место. Хочется их выиграть.

Falcons поборются за бронзу с Vitality, а Aurora сыграет в финале против The Mongolz.

Прямо сейчас проходит матч Falcons — Vitality за третье место на турнире.

CS 2. Esports World Cup 2025 . За 3-е место
24 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Team Vitality
Идёт
0 : 0
Team Falcons

Турнир Esports World Cup 2025 по CS 2 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнования составляет $ 1,25 млн. Гранд-финал Esports World Cup 2025 состоится сегодня, 24 августа, в 13:00 мск.

Комментарии
