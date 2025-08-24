Фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном выйдет онлайн 2 сентября — СМИ

Издание When To Stream сообщило дату премьеры комедии «Голый пистолет» в цифре. По данным СМИ, картина выйдет онлайн 2 сентября.

Таким образом, фильм посетит онлайн-кинотеатры спустя месяц после выхода в мировом прокате. Студия Paramount пока официально не сообщила дату цифрового релиза комедии.

Премьера нового «Голого пистолета» в мировом прокате состоялась 1 августа. Лента рассказывает историю единственного человека на планете, который обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен. Главную роль в этот раз исполнил Лиам Нисон («Заложница»).